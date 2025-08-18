पुलिस मित्र बनेंगे पुलिस की आंख और कान, शांति व्यवस्था में निभाएंगे बड़ी जिम्मेदारी : ADG

इतना ही नहीं ये पुलिस मित्र अपने मोहल्लों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर भी पुलिस को जानकारी दे सकते हैं जिससे कि पुलिस कारवाई कर सके। ADG ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी आदि के अवसर पर इन पुलिस मित्रों ने बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इनके उत्साहवर्धन के लिए पुलिस जल्द ही थाना स्तर पर इन्हें सम्मानित करेगी। ADG मुथा अशोक जैन ने बताया कि जल्द ही जोन के ग्यारह जिलों में पुलिस मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। आगामी दशहरा, दीपावली, छठ महापर्व आदि त्योहारों को देखते यह व्यवस्था बनाई जा रही है, इससे की कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे।