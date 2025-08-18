BJP के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक के तोड़ डाले दांत; सिर पर भी किया गया हमला, जानें क्या है मामला?

पूर्व विधायक ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि वह रजिस्ट्री करवाने कचहरी गए थे। इस दौरान एजाज और ऋषिकांत सिंह 12 साथियों के साथ दोपहर 3.30 बजे आए और उनसे 5 लाख की रंगदारी मांगी। इसका विरोध करने पर पूर्व विधायक पर हमला कर दिया गया। उनके सिर पर भी वार किया गया। ये पूरी घटना रजिस्ट्री कार्यालय में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पूर्व विधायक ने कहा कि गुरुवार को हमले के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। इसी वजह से वह अपने साथियों के साथ घर के लिए निकल गए थे। रविवार को उन्होंने कैंट थाने की पुलिस को मामले की जानकारी दी।