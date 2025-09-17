छात्र हत्याकांड अपडेट : छात्र के हत्यारोपी का एनकाउंटर, फायरिंग कर भागते समय पुलिस ने दोनों पैर में मारी गोली

सोमवार रात गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के मऊआचापी गांव में पशु तस्करों और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत के दौरान 19 वर्षीय छात्र दीपक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने पीट-पीटकर उसका सिर कुचल दिया और शव को चार किलोमीटर दूर फेंक दिया था। घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। इस के बाद दिन भर जनता और पुलिस के बीच विवाद होता गया। SSP ने कड़ी कारवाई करते हुए जंगल धूषण चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी समेत चार कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया और पूरी चौकी के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। देर रात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी गोरखपुर पहुंचे और मामले की समीक्षा की, इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए STF भी लगी हुई है।