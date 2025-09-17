हिस्ट्रीशीटर सपा नेता से रिश्तों पर SHO सस्पेंड, जांच में लापरवाही पर CO भी नपे…SSP अयोध्या की बड़ी कारवाई

अयोध्या जिले में पुलिस और माफिया गठजोड़ पर भी SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए एक थानाप्रभारी को सस्पेंड कर दिए हैं, इसके साथ ही इस मामले की जांच में लीपापोती करने के आरोप में CO के भी कार्यक्षेत्र में फेरबदल किए। CO अयोध्या आशुतोष तिवारी के अब CO यातायात यलो जोन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर सीओ लाइंस देवेश चतुर्वेदी को सीओ अयोध्या का अतिरिक्त प्रभार एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दिया है। इसी मामले में SHO पूरा कलंदर देवेंद्र सिंह को मंगलवार को सस्पेंड किया गया।
SSP को सूचना मिली कि SHO देवेंद्र सिंह जेल में बंद राजा मान सिंह के करीबी हैं, उसके जेल में रहते ही देवेंद्र सिंह सौ से ज्यादा बार उससे बात की है, जब इस गंभीर मामले की जांच CO अयोध्या को सौंपी गई तो यह भी इस मामले में लीपापोती करते पाए गए। इससे नाराज SSP ने सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी के सर्किल में फेरबदल कर दिया है।
अयोध्या जिले में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव राजा मान सिंह उर्फ मान सिंह पुत्र हनुमान सिंह निवासी सरियावा गांव,थाना पूराकलंदर को पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार और जमीन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्रीशीटर बदमाश के रूप में भी कुख्यात हैं। यह अयोध्या जनपद की मसौधा द्वितीय सीट से सपा का जिला पंचायत सदस्य हैं। थाना पूरा कलंदर के रिकॉर्ड में उनका नाम हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज है, और पहले से ही कई आपराधिक मामलों में उसका नाम आ चुका है। रियल एस्टेट में मान सिंह का गैंग धोखाधड़ी में माहिर है।