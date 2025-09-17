हिस्ट्रीशीटर सपा नेता से रिश्तों पर SHO सस्पेंड, जांच में लापरवाही पर CO भी नपे…SSP अयोध्या की बड़ी कारवाई

अयोध्या जिले में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव राजा मान सिंह उर्फ मान सिंह पुत्र हनुमान सिंह निवासी सरियावा गांव,थाना पूराकलंदर को पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार और जमीन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्रीशीटर बदमाश के रूप में भी कुख्यात हैं। यह अयोध्या जनपद की मसौधा द्वितीय सीट से सपा का जिला पंचायत सदस्य हैं। थाना पूरा कलंदर के रिकॉर्ड में उनका नाम हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज है, और पहले से ही कई आपराधिक मामलों में उसका नाम आ चुका है। रियल एस्टेट में मान सिंह का गैंग धोखाधड़ी में माहिर है।