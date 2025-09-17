बरेली में लूट: चलती बाइक पर नकाबपोश लुटेरों ने छीना पर्स, सड़क पर गिरी पत्नी-बेटी, हालत नाजुक

इज्जतनगर के कंजादासपुर निवासी राजा बशीर अली मंगलवार को अपनी पत्नी गुलशन और बेटी के साथ बेटे एमन की दवा लेने डेलापीर स्थित मेहंदी रत्ता अस्पताल गए थे। दवा लेकर जब वह रात करीब साढ़े नौ बजे वापस लौट रहे थे, तभी गल्ला मंडी के सामने अचानक बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उनकी पत्नी के हाथ से पर्स छीन लिया।