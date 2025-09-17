बरेली में लूट: चलती बाइक पर नकाबपोश लुटेरों ने छीना पर्स, सड़क पर गिरी पत्नी-बेटी, हालत नाजुक

बरेली। मंगलवार देर रात डेलापीर इलाके में नकाबपोश लुटेरों ने चलती बाइक पर बैठे परिवार को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। घटना में महिला का पर्स छीने जाने के दौरान गिरने से बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
इज्जतनगर के कंजादासपुर निवासी राजा बशीर अली मंगलवार को अपनी पत्नी गुलशन और बेटी के साथ बेटे एमन की दवा लेने डेलापीर स्थित मेहंदी रत्ता अस्पताल गए थे। दवा लेकर जब वह रात करीब साढ़े नौ बजे वापस लौट रहे थे, तभी गल्ला मंडी के सामने अचानक बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उनकी पत्नी के हाथ से पर्स छीन लिया।
अचानक हुए झटके से महिला सड़क पर गिर पड़ी और उनकी बेटी भी बुरी तरह चोटिल हो गई। राहगीरों की मदद से घायल बेटी को तत्काल आला हजरत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि पर्स में करीब आठ हजार रुपये और जरूरी कागजात रखे थे।
पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके बहनोई रहमत खां बदायूं में दरोगा के पद पर तैनात हैं। इसके बावजूद शहर में इस तरह की वारदातें होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।