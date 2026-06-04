फर्जी RECD पर बढ़ी चिंता, प्रदूषण नियंत्रण अभियान पर असर, दिए गए कड़े निर्देश

डीजल जनरेटर (DG) सेटों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाने वाले रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (RECD) को वायु प्रदूषण नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। ये उपकरण कणीय प्रदूषण (PM) में 70 प्रतिशत तक कमी लाने में सक्षम हैं और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकते हैं।