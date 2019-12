ईरान में भूकंप के झटके से हिला परमाणु संयंत्र, कोई नुकसान नहीं

दुबई। दक्षिणी ईरान के पास शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह झटके परमाणु संयंत्र के निकट थे। ऐसे में बड़े जानमाल का नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि अभी इस तरह की कोई सूचना सामने नहीं आई है। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप सुबह 5:23 बजे ईरान के बुशहर प्रांत में आया था। इसकी तीव्रता 5.1 थी और भूकंप की गहराई 38 किलोमीटर (24 मील) थी।

