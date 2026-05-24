संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार हुआ ईरान? अमेरिकी अधिकारियों का दावा

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच बातचीत आखिरी चरण में है और जल्द ही दोनों देशों के बीच डील फाइनल हो सकती है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस बारे में जानकारी दी है। ट्रंप के अनुसार दोनों देशों के बीच समझौते पर लगभग बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसे अमेरिका, ईरान और सूची में शामिल अन्य विभिन्न देशों के बीच अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है। इसी बीच अब दोनों देशों की डील से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है।