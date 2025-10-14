Patrika LogoSwitch to English

गुना

एमपी के इस बैंक में अटकी लाड़ली बहनों की राशि, महिलाएं हुईं परेशान

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले में कई लाड़ली बहनों के खाते में राशि नहीं पहुंच पाई है।

less than 1 minute read

गुना

image

Himanshu Singh

Oct 14, 2025

ladli behna yojana

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा बीते दिनों ही 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। मगर, गुना जिले के बमोरी में महिलाओं के खातों में राशि नहीं पहुंची। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके पास आईपीपीबी की आईडी नहीं है, इसलिए राशि ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है।

गौरतलब है कि लाड़ली बहना योजना के तहत सैकड़ों महिलाओं के खाते इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खोले गए थे। शुरुआती महीनों में इन खातों में नियमित राशि पहुंच रही थी, लेकिन अब ई-केवायसी अपडेट न होने और तकनीकी खामियों के कारण पेमेंट रुक गए हैं। बमोरी और आसपास के क्षेत्रों में भी यही स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है ताकि लाड़ली बहनों को समय पर योजना की राशि मिल सके।

इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक सचिन तिवारी ने बताया कि जिन महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं पहुंची है, उसे हम दिखवा रहे हैं, जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा।

ऐसी ही कुछ स्थिति सिंगरौली जिले के मप्र ग्रामीण बैंक का है। इसमें जिन लाड़ली बहनों के खाते हैं। उन्हें भी पैसे निकालने और जमा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में सॉफ्टवेयर माइग्रेशन प्रक्रिया चल रही है। जिससे खाता संचालन में परेशानी उत्पन्न हो रही है। उपभोक्ता बैंक आ रहे हैं पर खाते में आई राशि न तो निकाली जा रही है, न जमा की जा रही है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया में अभी लगभग एक माह और लगेगा।

Published on:

14 Oct 2025 08:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / एमपी के इस बैंक में अटकी लाड़ली बहनों की राशि, महिलाएं हुईं परेशान

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

भाजपा की गुटबाजी का गजब नजारा, एक ही प्रसाद घर का दो बार हुआ लोकार्पण, कार्यक्रम बना कॉमेडी शो

prasad ghar double inauguration guna collector savita gupta mp news
गुना

एमपी में करवाचौथ पर उजड़ा परिवार, पत्नी की मौत और पति की हालत गंभीर

guna
गुना

गुलाबी सर्दी की दस्तक, अंतिम पड़ाव पर मानसून, गुना में 18 डिग्री तक गिरा पारा

CG Winter 2025: बारिश थमते ही ठंड ने दी दस्तक! सुबह-शाम महसूस होने लगी हल्की ठंड(photo-patrika)
गुना

युवक को पीटने से भड़के बंजारा समाज के लोग, थाना परिसर में को तोड़फोड़

banjara samaj angry mrigwas police station guna mp news
गुना

सावधान! इन 4 रास्तों से संभलकर निकलें, कभी भी हो सकता है हादसा

four dangerous bridges alert accidents risk guna mp news
गुना
