एमपी के इस बैंक में अटकी लाड़ली बहनों की राशि, महिलाएं हुईं परेशान

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा बीते दिनों ही 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। मगर, गुना जिले के बमोरी में महिलाओं के खातों में राशि नहीं पहुंची। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके पास आईपीपीबी की आईडी नहीं है, इसलिए राशि ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है।



गौरतलब है कि लाड़ली बहना योजना के तहत सैकड़ों महिलाओं के खाते इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खोले गए थे। शुरुआती महीनों में इन खातों में नियमित राशि पहुंच रही थी, लेकिन अब ई-केवायसी अपडेट न होने और तकनीकी खामियों के कारण पेमेंट रुक गए हैं। बमोरी और आसपास के क्षेत्रों में भी यही स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है ताकि लाड़ली बहनों को समय पर योजना की राशि मिल सके।



इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक सचिन तिवारी ने बताया कि जिन महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं पहुंची है, उसे हम दिखवा रहे हैं, जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा।



ऐसी ही कुछ स्थिति सिंगरौली जिले के मप्र ग्रामीण बैंक का है। इसमें जिन लाड़ली बहनों के खाते हैं। उन्हें भी पैसे निकालने और जमा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में सॉफ्टवेयर माइग्रेशन प्रक्रिया चल रही है। जिससे खाता संचालन में परेशानी उत्पन्न हो रही है। उपभोक्ता बैंक आ रहे हैं पर खाते में आई राशि न तो निकाली जा रही है, न जमा की जा रही है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया में अभी लगभग एक माह और लगेगा।

