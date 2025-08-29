Patrika LogoSwitch to English

गुना

पिता की तेरहवीं के दिन बेटे ने फांसी लगाकर दे दी जान, मची चीख-पुकार

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले में पिता की तेरहवीं के दिन बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

गुना

Himanshu Singh

Aug 29, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बरखेड़ी गांव के एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। शुक्रवार की सुबह जिला अस्पताल में शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

दरअसल, बरखेड़ी के निवासी पूरनलाल मोंगिया की 17 अगस्त को मौत हो गई थी। गुरुवार को उनकी तेरहवीं का कार्यक्रम था। सभी रिश्तेदार घर पर जुटे थे। तेरहवीं के दिन 27 वर्षीय गोलू मोंगिया ने दिनभर काम किया। इसके बाद रात 8 बजे के आसपास अपने कमरे में जाकर रस्सी से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। जब परिजनों ने कमरे के अंदर देखा तो शव फंदे पर झूलता दिखा। इसके बाद परिजन गेट तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए। हालांकि, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

इसके बाद तुरंत परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। झागर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। शुक्रवार को पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।

Published on:

29 Aug 2025 04:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / पिता की तेरहवीं के दिन बेटे ने फांसी लगाकर दे दी जान, मची चीख-पुकार

