खाली सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक, अधिकारियों ने दिलवाया भरा सिलेंडर

फरियादी दिनेश कुमार यादव की पूरी बात सुनने के बाद तुरंत खाद्य विभाग के अधिकारी हरकत में आए और गैस एजेंसी के कर्मचारी को कलेक्ट्रेट में बुलवाकर दिनेश को भरा हुआ सिलेंडर दिलवाया। आशीष चतुर्वेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग ने बताया कि जनसुनवाई में जो मामला सामने आया था, उसमें हमने एजेंसी संचालक से बात कर जानकारी ली। बताया कि सर्वर में इश्यू होने के कारण बुकिंग में डिले हो गया था। उनका बुकिंग नंबर क्लियर हो गया, तो उनको सिलेंडर दिलाया गया है। बता दें कि मध्यप्रदेश ही नहीं देश के अधिकतर हिस्सों से गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गैस एजेंसियों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं।