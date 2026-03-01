500 मीटर भी नहीं चल सकी सामाजिक न्याय विभाग से मिली ट्राइसाइकिल

पुरानी छावनी निवासी दिव्यांग रामरतन ओझा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ट्राइसाइकिल की गुहार लगाई थी। सिंधिया ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल विभाग को निर्देश दिए और स्वयं अपने हाथों से दिव्यांग बुजुर्ग रामरतन ओझा को ट्राइसाइकिल सौंपी। सांसद के हाथों मिली ट्राइसाइकिल को लेकर उम्मीदों के साथ सर्किट हाउस से रामरतन घर जाने के लिए निकले। लेकिन महज 500 मीटर दूर हनुमान चौराहे तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि ट्राइसाइकिल का पहिया रिम समेत टेढ़ा होकर बाहर निकल गया। ट्राइसाइकिल का पहिया बीच सड़क पर टेढ़ा होकर निकलने के बाद बेबस बुजुर्ग रामरतन को घिसटते और परेशान होते देख लोग हैरान रह गए। ऐसी तीन से चार ट्राइसाइकिलें खराब हालत में पाई गई हैं।