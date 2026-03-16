एमपी का ये क्षेत्र देश का सबसे समृद्ध गांव, केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया ‘फिजिकल+डिजिटल’ सेवा केंद्र

MP News: जिले के उमरी गांव में लाभार्थियों को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए देश का पहला एकीकृत 'फिजिटल' (फिजिकल+डिजिटल) सेवा केंद्र शुरू किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को 'समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट पहल' के तहत इस केंद्र का शुभारंभ किया। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को तकनीक से जोड़ते हुए लोगों को उन सुविधाओं तक पहुंचाना है, जिनके लिए अब तक उन्हें शहरों का रुख करना पड़ता था। अब गांव में ही आधुनिक डिजिटल माध्यमों के जरिए इन सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। स्वास्थ्य कृषि, शिक्षा और विभिन्न सरकारी सेवाएं ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे, सहज और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी।