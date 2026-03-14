केंद्र ने जारी किया देश के आइएएस की अचल संपत्तियों का ब्योरा, एमपी के ये अफसर सबसे अमीर

मध्य प्रदेश कैडर में सबसे वरिष्ठ आइएएस डॉ. राजेश राजौरा 1.92 करोड़ के मालिक हैं, तो मुख्यमंत्री के एसीएस नीरज मंडलोई केपास 5.36 करोड़ की संपत्ति है। इससे वे हर साल 8.1 लाख कमा रहे हैं। अफसरों की संपत्तियों और कमाई में परिवार के अन्य सदस्यों के भी हिस्से हैं। इसका खुलासा केंद्रीय कार्मिक विभाग को देशभर के आइएएस के दिए अचल संपत्तियों के ब्योरे से हुआ। शुक्रवार को जारी सूची में मप्र कैडर के 390 आइएएस भी हैं। मुख्य सचिव, 14 एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अफसर करोड़पति हैं। अफसरों ने ब्योरा जनवरी 2026 में दिया था।