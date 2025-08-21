जीएसटी-इनकम टैक्स भरने वाले 8912 अमीर बने गरीबों की योजना के हितग्राही, हर महीने ले रहे 44560 किलो राशन

दरअसल स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत राशन लेने वाले परिवार व सदस्य का आधार से सत्यापन किया गया है। यदि आधार से सत्यापन नहीं हुआ तो उसका राशन बंद हो गया है। 11 लाख 55 हजार को राशन मिल रहा है। सत्यापन का काम पूरा होने के बाद केंद्र शासन ने नई श्रेणी चिह्नित की है। जीएसटी, इनकम टैक्स व 25 लाख आय वाले हितग्राही चिह्नित किए हैं। इसकी सूची खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को भेज दी है। ग्वालियर में 8 हजार 912, इंदौर में 25 हजार , भोपाल में 10 हजार, उज्जैन में 5600 हितग्राही अमीर निकले हैं।