आरटीओ ई-चालान के नाम पर 9 लाख ठगे, एपीके फाइल भेजकर 23 दिन तक किया इंतजार, खाता ‘मोटा’ होते ही 3 बार में साफ की रकम

ग्वालियर. साइबर ठगों ने अब ठगी का ऐसा तरीका अपनाया है कि अच्छे-भले पढ़े-लिखे लोग भी उनके जाल में फंस रहे हैं। ग्वालियर के एक प्रॉपर्टी कारोबारी को आरटीओ के ई-चालान का झांसा देकर 9 लाख रुपए की ठगी कर डाली। ठगों ने सिर्फ एक एपीके फाइल भेजकर न केवल उनका फोन हैक किया, बल्कि 23 दिनों तक जासूस बनकर उनके बैंक खाते में बड़ी रकम आने का इंतजार किया। जैसे ही खाते में मोटा पैसा दिखा, ठगों ने तीन किस्तों में पूरी रकम पार कर दी।