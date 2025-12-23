ग्वालियर बनेगा रैबीज फ्री सिटी, निगम ने राज्य व केंद्र को भेजा एक्शन प्लान, शासन ने दिए ये निर्देश

ग्वालियर को 2030 तक रैबीज फ्री सिटी बनाने का एक्शन प्लान नगर निगम ने राज्य व केंद्र सरकार को भेज दिया है। लेकिन यह प्लान सिर्फ अंदाज के आधार पर बनाया गया है। इसके मुताबिक शहर में करीब 50 हजार से ज्यादा स्ट्रीट डॉग हैं। इनमें से हर दिन 150 से 200 स्ट्रीट डॉग शहरवासियों को काट रहे हैं। यह प्लान राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार के पास भी पहुंचा दिया गया है। इसके अनुसार 2030 तक ग्वालियर पूरी तरह रैबीज फ्री हो सकता है। इसके लिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड की जरूरत बताई गई है। इससे एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटरों की संख्या दो से बढ़ाकर चार के अलावा इंफ्रास्ट्रक्बर को बढ़ाने सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में शेल्टर होम बनाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने 2030 तक देश भर के 100 शहरों को रैबीज फ्री सिटी बनाने लक्ष्य रखा है। ग्वालियर सहित प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम व उज्जैन को इसके लिए चुना गया है। आबादी के मुकाबले सबसे ज्यादा डॉग रतलाम में लोगों को काटते हैं।