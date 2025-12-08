8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

Interview खेल नहीं पाओगे’ कहने वालों को गलत साबित कर अर्जुन राठी की जबरदस्त वापसी

कभी लगता था कि टेनिस रैकेट शायद फिर हाथ में न उठा पाऊं, कंधे में गहरी चोट, डॉक्टरों की सख्त मनाही और ऑपरेशन के बाद डली प्लेट ने मानो

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Dec 08, 2025

ग्वालियर में खेले जा रहे आईटीएफ टेनिस टूर्नामेंट भाग लेने आए अर्जुन पत्रिका से विशषे बातचीत

ग्वालियर में खेले जा रहे आईटीएफ टेनिस टूर्नामेंट भाग लेने आए अर्जुन पत्रिका से विशषे बातचीत



ग्वालियर. कभी लगता था कि टेनिस रैकेट शायद फिर हाथ में न उठा पाऊं, कंधे में गहरी चोट, डॉक्टरों की सख्त मनाही और ऑपरेशन के बाद डली प्लेट ने मानो सपनों पर विराम लगा दिया था। लेकिन हिम्मत हारना मंजूर नहीं था। यही जज्बा आज 17 वर्षीय अर्जुन राठी को फिर सुर्खियों में लाया है। जूनियर सर्किट टेनिस में खिताबी जीत दर्ज कर अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर दिल में आग हो तो चोट भी राह नहीं रोक सकती। अर्जुन यूएस ओपन बॉयज सिंगल्स क्वालीफाइंग में भाग ले चुके हैं। ग्वालियर में खेले जा रहे आईटीएफ टेनिस टूर्नामेंट भाग लेने आए अर्जुन पत्रिका से विशषे बातचीत ने बताया, मुझे फरवरी में चोट लगी थी। करीब छह महीने तक पूरी तरह कोर्ट से दूर रहा।

उसके बाद दो महीने लगातार रिहैब किया। कुल मिलाकर नौ महीने बीत गए और कई बार लगा कि वापसी शायद मुमकिन ही नहीं होगी। लेकिन मेहनत जारी रखी और पिछले दो महीनों से फिर से सर्किट पर हूँ। वापसी भी ऐसी कि सब देख कर दंग रह जाएं। अर्जुन ने नैरोबी में कुछ टूर्नामेंट खेले और वहां एक खिताब भी जीता। उसके बाद भारत में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, अब मैं अपनी फॉर्म में वापस आ चुका हूं, इसलिए दबाव नहीं महसूस होता। हर मैच के साथ आत्मविश्वास बढ़ रहा है।" 17 की उम्र में अर्जुन ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें कई खिलाड़ी 14 साल की उम्र में पाते हैं। वह खुद इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं।

वहीं जूनियर ग्रैंड स्लैम खेलना उनके जीवन का सबसे यादगार अनुभव रहा। अर्जुन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय खिलाडिय़ों के साथ खेलना और वहां की विश्वस्तरीय सुविधाएं देखना मेरे लिए सीखने का बड़ा मौका था। अर्जुन की वर्तमान आईटीएफ रैंकिंग 1008 है, जिसे जल्द ही 1000 के अंदर लाना उनका लक्ष्य है। पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाते हुए वे रोजाना 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उनका प्रेरणास्रोत विश्व नंबर-1 नोवाक जोकोविच हैं, उनकी खेल शैली, फिटनेस और मजबूत मानसिकता मुझे बहुत प्रेरित करती है। लगातार बढ़ते प्रदर्शन और जीत ने फिर साबित कर दिया है कि चोट भले शरीर को रोक दे, लेकिन जज्बा हो तो खिलाड़ी हर बार और मजबूत होकर लौटता है। अर्जुन राठी की कहानी प्रेरणा देती है, गिरने के बाद उठना ही असली जीत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 09:31 pm

Published on:

08 Dec 2025 09:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Interview खेल नहीं पाओगे’ कहने वालों को गलत साबित कर अर्जुन राठी की जबरदस्त वापसी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

IRCTC कराएगा अयोध्या सहित 6 धार्मिक स्थलों की यात्रा, 648 सीटों पर होगी बुकिंग

IRCTC Tour Package:(Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

आगरा-ग्वालियर के बीच बनेगा ‘6-लेन हाइवे’, जनवरी 2026 में शुरु होगा काम

(Photo Source- freepik)
ग्वालियर

जिले के पहाड़ो में आयरन का खजाना, शीतला के जंगल में 25 साल पुरानी खदान से खनन शुरू, राजस्थान की फैक्ट्रियों में जा रहा

काले पत्थर की चमक पड़ रही फीकी, पनिहार क्षेत्र की पहाडिय़ों में 45 से 65 फीसदी तक आयरन के अवशेष, यहां भी लीज दी जा रही
समाचार

आवारा कुत्ते बेकाबू, एक दिन में 150 लोगों को काटा

शहर में आवारा कुत्ते बेकाबू, एक दिन में 150 लोगों को काटा
समाचार

Bigg Boss 19 Final: 150 बॉडी गार्ड्स…हर फ्लोर पर 5 नौकर रखने वाली तान्या मित्तल कितनी अमीर?

tanya-mittal
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.