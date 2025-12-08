आगरा-ग्वालियर के बीच बनेगा ‘6-लेन हाइवे’, जनवरी 2026 में शुरु होगा काम

(Photo Source- freepik)
MP News: एमपी के ग्वालियर शहर में कुलपति चौराहे से सिरोल चौराहे तक खस्ताहाल सड़क को 9 करोड़ की लागत से संवारा जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी से फंड जारी होगा। बीते दिन सांसद भारत सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस सड़क को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी पीड़ा बता चुके हैं।
वेस्टर्न बायपास का निर्माण 15 दिसंबर से शुरू होने की जानकारी दी गई। आगरा से ग्वालियर के बीच प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे (6 लेन हाइवे) का काम 15 जनवरी से शुरू होगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है।
कलेक्ट्रेट में आयोजित शहर विकास की बैठक में कई प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। सांसद ने चंबल प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि उस अधिकारी को चिह्नित कर अगली बैठक में नाम प्रस्तुत किया जा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लेट चल रहा है। यदि प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ाई जाती है तो उसका वास्तविक कारण बताया जाए, उसके बाद ही डेडलाइन बढ़ाई जाएगी।
-एलिवेटेड रोड के पहले फेज में 22 पिलर अधूरे रह गए हैं। इस कारण रोड पूरी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर बैठक में निर्णय लिया गया कि 22 पिलर में जो बाधाएं आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। निजी भूमि को अधिग्रहण किया जाए। जो अतिक्रमण हैं, उन्हें हटाया जाए। नगर निगम व पुलिस का सहयोग लिया जाए। जिससे काम पूरा हो सके।
-नगर निगम एवं अन्य विभागों के माध्यम से जो सड़कें निर्मित की जा रही हैं, उनमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। शहरी क्षेत्र में जिन स्थानों पर बरसात का पानी एकत्र होता है, उन स्थानों पर डामरीकरण के स्थान पर सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई की जाए, ताकि बरसात के दौरान जल भराव की स्थिति न हो।
-लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर के सभी प्रवेश द्वार के मार्गों को और बेहतर बनाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। इन मार्गों पर जो अस्थायी अतिक्रमण है, उसे भी चिह्नित कर हटाने का कार्य किया जाए।
-कलेक्टर रुचिका चौहान ने शहर विकास के लिए चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टों के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। सचिन तेंदुलकर मार्ग का निर्माण स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया जाएगा।
-निगम आयुक्त- संघ प्रिय ने बताया, निगम के माध्यम से गारंटी पीरियड की सड़कों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। निगम निधि से भी सड़कोंं के निर्माण के अनेक कार्य स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
