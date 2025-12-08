आगरा-ग्वालियर के बीच बनेगा ‘6-लेन हाइवे’, जनवरी 2026 में शुरु होगा काम

कलेक्ट्रेट में आयोजित शहर विकास की बैठक में कई प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। सांसद ने चंबल प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि उस अधिकारी को चिह्नित कर अगली बैठक में नाम प्रस्तुत किया जा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लेट चल रहा है। यदि प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ाई जाती है तो उसका वास्तविक कारण बताया जाए, उसके बाद ही डेडलाइन बढ़ाई जाएगी।