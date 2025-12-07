Bigg Boss 19 Final: 150 बॉडी गार्ड्स…हर फ्लोर पर 5 नौकर रखने वाली तान्या मित्तल कितनी अमीर?

फोटो सोर्स- Tanya Mittal Facebook
Bigg Boss 19 Final: टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन का फिनाले रविवार की रात 9 बजे से शुरु हो रहा है। इस सीजन में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली मध्यप्रदेश के ग्वालियर की तान्या मित्तल भी बिग बॉस के 19 की फाइनलिस्ट हैं। बता दें कि, बिग बॉस का 19वां सीजन अगस्त 2025 से शुरू हुआ था और इसे हर बार तरह सलमान खान ने ही होस्ट किया है।
तान्या मित्तल ग्वालियर की रहने वाली है। वह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के दावों के कारण अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड्स हैं और उनका घर इतना शानदार है कि 7-स्टार होटल भी उसके आगे फीके हैं। तान्या ने बताया था कि उनके घर का वॉर्डरोब ही 2500 सौ फीट का है। हर फ्लोर पर पांच नौकर और सात ड्राइवर तैनात रहते हैं। साथ ही साथ यह भी दावा किया था कि उनके किचन में जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। वह कॉफी पीने के लिए ग्वालियर से आगरा जाती हैं और ताजमहल के पीछे वाले गार्डन की बेंच पर बैठकर कोल्ड कॉफी पीना उनका शौक है।
तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में यह भी दावा किया था कि जब उन्हें बकलावा खाने का मन होता है तो वह सीधे दिल्ली पहुंचकर दुबई की फ्लाइट लेती हैं और बकलावा खाकर अगले दिन वापस ग्वालियर आ जाती हैं। ऐसी ही कई दावे के कारण वह चर्चाओं में आईं और फिर ट्रोल भी हुईं।
तान्या मित्तल महीने में 6 लाख रुपए की इनकम जनरेट करती हैं। जो कि ब्रांड कोलैबोरेशन, प्रमोशन और बिजनेस की जरिए कमाती हैं। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो दो करोड़ रुपये हैं।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग