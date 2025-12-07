Bigg Boss 19 Final: 150 बॉडी गार्ड्स…हर फ्लोर पर 5 नौकर रखने वाली तान्या मित्तल कितनी अमीर?

तान्या मित्तल ग्वालियर की रहने वाली है। वह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के दावों के कारण अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड्स हैं और उनका घर इतना शानदार है कि 7-स्टार होटल भी उसके आगे फीके हैं। तान्या ने बताया था कि उनके घर का वॉर्डरोब ही 2500 सौ फीट का है। हर फ्लोर पर पांच नौकर और सात ड्राइवर तैनात रहते हैं। साथ ही साथ यह भी दावा किया था कि उनके किचन में जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। वह कॉफी पीने के लिए ग्वालियर से आगरा जाती हैं और ताजमहल के पीछे वाले गार्डन की बेंच पर बैठकर कोल्ड कॉफी पीना उनका शौक है।