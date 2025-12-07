7 दिसंबर 2025,

ग्वालियर

Bigg Boss 19 Final: 150 बॉडी गार्ड्स…हर फ्लोर पर 5 नौकर रखने वाली तान्या मित्तल कितनी अमीर?

Bigg Boss 19 Final: बिग बॉस-19 की टॉप 5 फाइनलिस्ट में तान्या मित्तल भी शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुर्खियों में रहने वाली ग्वालियर की तान्या Bigg Boss 19 का खिताब अपने नाम कर पाती हैं या नहीं।

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Dec 07, 2025

tanya-mittal

फोटो सोर्स- Tanya Mittal Facebook

Bigg Boss 19 Final: टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन का फिनाले रविवार की रात 9 बजे से शुरु हो रहा है। इस सीजन में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली मध्यप्रदेश के ग्वालियर की तान्या मित्तल भी बिग बॉस के 19 की फाइनलिस्ट हैं। बता दें कि, बिग बॉस का 19वां सीजन अगस्त 2025 से शुरू हुआ था और इसे हर बार तरह सलमान खान ने ही होस्ट किया है।

150 बॉडीगार्ड्स रखने का दावा कर चुकी हैं तान्या

तान्या मित्तल ग्वालियर की रहने वाली है। वह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के दावों के कारण अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड्स हैं और उनका घर इतना शानदार है कि 7-स्टार होटल भी उसके आगे फीके हैं। तान्या ने बताया था कि उनके घर का वॉर्डरोब ही 2500 सौ फीट का है। हर फ्लोर पर पांच नौकर और सात ड्राइवर तैनात रहते हैं। साथ ही साथ यह भी दावा किया था कि उनके किचन में जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। वह कॉफी पीने के लिए ग्वालियर से आगरा जाती हैं और ताजमहल के पीछे वाले गार्डन की बेंच पर बैठकर कोल्ड कॉफी पीना उनका शौक है।

'तान्या बकलावा खाने के लिए दुबई जाती हैं'

तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में यह भी दावा किया था कि जब उन्हें बकलावा खाने का मन होता है तो वह सीधे दिल्ली पहुंचकर दुबई की फ्लाइट लेती हैं और बकलावा खाकर अगले दिन वापस ग्वालियर आ जाती हैं। ऐसी ही कई दावे के कारण वह चर्चाओं में आईं और फिर ट्रोल भी हुईं।

कितनी अमीर हैं तान्या मित्तल

तान्या मित्तल महीने में 6 लाख रुपए की इनकम जनरेट करती हैं। जो कि ब्रांड कोलैबोरेशन, प्रमोशन और बिजनेस की जरिए कमाती हैं। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो दो करोड़ रुपये हैं।

Updated on:

07 Dec 2025 08:58 pm

Published on:

07 Dec 2025 08:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Bigg Boss 19 Final: 150 बॉडी गार्ड्स…हर फ्लोर पर 5 नौकर रखने वाली तान्या मित्तल कितनी अमीर?

