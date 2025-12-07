7 दिसंबर 2025,

रविवार

ग्वालियर

MP में बनेगी ‘332 किमी.’ की लंबी चौथी रेल लाइन, किसानों से ली जाएगी जमीन

MP News: रेलवे ने बीना से धौलपुर तक 332 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दी है।

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 07, 2025

(Photo Source- freepik)

(Photo Source- freepik)

MP News: मध्य भारत में रेल यातायात को और अधिक सुगम और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे ने बीना से धौलपुर तक 332 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दी है।

यह प्रस्तावित लाइन बढ़ते रेल ट्रैफिक और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे रूट पर ट्रेन संचालन को सुगम और तीव्र बनाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लगभग 7339 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर दिया गया है। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिलते ही इस लाइन का काम शुरू होगा, जिसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

चौथी लाइन से बढ़ेगी सुविधा

हाल ही में तीसरी रेल लाइन बनकर तैयार हुई है, और इसके बनने से ट्रेन संचालन में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। अब ट्रेनों को आउटर पर बेवजह नहीं रोका जा रहा है, जिससे ट्रेनें समय पर पहुंचने लगी हैं। इस तीसरी लाइन से सबसे ज्यादा फायदा मालगाडिय़ों के साथ-साथ पैसेंजर ट्रेनों को भी हुआ है। मालगाडिय़ों को सीधे निकालने से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टेशन तक आने में अब कोई परेशानी नहीं आ रही है। चौथी लाइन के बनने से यह सुविधा और बढ़ जाएगी।

'बाईपास' निकालने की प्लानिंग

रेलवे सूत्रों की मानें तो बीना से झांसी, चिरुला, सिथौली तक लाइन को लाकर ग्वालियर से 'बाईपास' निकालने की प्लानिंग है। इसके लिए मालवा कॉलेज के पीछे से रमौआ डैम के पीछे होते हुए दिगसौली, रायरू से धौलपुर के बीच मिलाया जाएगा। वहीं, रायरू से नूराबाद और बानमोर के पास भी बाईपास से लाइन को मिलाया जाएगा। इस योजना में कई जगहों पर जमीन अधिग्रहण भी किया जाएगा।

मिलेगा फायदा

बीना से धौलपुर के बीच सर्वे होने के बाद रेलवे बोर्ड को डीपीआर बनाकर भेजी गई है। इसका कार्य स्वीकृत होने के बाद इसका काम शुरू होगा। इसके बनने से ट्रेनों की संख्या बढऩे के साथ यात्रियों को काफी फायदा होगा।- शशिकांत त्रिपाठी, सीपीआरओ उत्तर मध्य रेलवे

ट्रेनों के साथ-साथ यात्री सुविधाएं भी बढ़ेंगी

तीसरी लाइन के बाद अब चौथी लाइन के बनने से न केवल ट्रेनों की संख्या और रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। ग्वालियर सहित आसपास के लोगों को और अधिक ट्रेनें मिल सकेंगी, और कुछ नए रूट पर भी ट्रेनों को बढ़ाया जा सकेगा।

07 Dec 2025 02:08 pm

