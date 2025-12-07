MP में बनेगी ‘332 किमी.’ की लंबी चौथी रेल लाइन, किसानों से ली जाएगी जमीन

हाल ही में तीसरी रेल लाइन बनकर तैयार हुई है, और इसके बनने से ट्रेन संचालन में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। अब ट्रेनों को आउटर पर बेवजह नहीं रोका जा रहा है, जिससे ट्रेनें समय पर पहुंचने लगी हैं। इस तीसरी लाइन से सबसे ज्यादा फायदा मालगाडिय़ों के साथ-साथ पैसेंजर ट्रेनों को भी हुआ है। मालगाडिय़ों को सीधे निकालने से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टेशन तक आने में अब कोई परेशानी नहीं आ रही है। चौथी लाइन के बनने से यह सुविधा और बढ़ जाएगी।