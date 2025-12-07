शहर-गांव में PWD चकाचक करेगा 30 से ज्यादा सड़कें, 2026 में शुरू होगा काम

(Photo Source- freepik)
MP News: शहर, ग्रामीण और अंचल की जर्जर हो चुकी 30 से अधिक सड़कों को जल्द ही संवारा जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इनमार्गों के पुनर्निर्माण और डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 68 लाख 26 हजार रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। लगातार हुई अतिवृष्टि और अनदेखी के कारण कई प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई थी, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। विभाग ने सड़कों के सुधार कार्य को 8 पैकेजों में विभाजित किया है, और सभी पैकेजों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है।
सभी सड़कों के लिए टेंडर लगा दिए गए हैं। टेंडर ओपन होने के बाद जनवरी 2026 में काम शुरू कर दिया जाएगा। सभी सड़कों पर नए सिरे से डामरीकरण किया जाएगा, जिससे आने-जाने में सुविधा बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।- देवेंद्र सिंह भदौरिया, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी
इस योजना में शहर के बाहरी इलाकों और ग्रामीण अंचल की कई जीवनरेखा मानी जाने वाली सड़कें शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से उटीला-भदावना मार्ग, तिघरा रोड, पीटीएस तिघरा रोड, रोरा रोड, घाटीगांव से बसोता रोड जैसे मार्ग हैं, जो लंबे समय से खराब हालात में थे। ये सड़कें न केवल शहरी यातायात का हिस्सा हैं, बल्कि कई गांवों को शहर से जोडऩे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डामरीकरण के बाद ये मार्ग एक बार फिर सुगम और सुरक्षित होंगे।
पैकेज 1 (1.73 करोड़): पीटीएस हॉस्टल तिघरा रोड (1.50 किमी), एसएलपी कॉलेज-लाल टिपारा-बड़ागांव बाघ (2.50 किमी), वीरपुरा-तिलघना, सीतापुर-पंचोपुरा (5.20 किमी)।
पैकेज 2 (1.51 करोड़): रतनगढ़ माता मंदिर रोड, उटीला-भदावना रोड, इकोना- काशी बाबा मंदिर, आरबी एंड एनआरबी कैंपस कंपू, बस स्टैंड तिराहा-आकाशवाणी तिराहा।
पैकेज 3 (1.94 करोड़): कुलैथ रोड, निरावली-तिलघना, रुद्रपुरा-रायरू, जमाहर रोड, देवखो रोड, महिदपुर रोड।
पैकेज 4 (1.80 करोड़): मल्लगढ़ा-भदरौली, सुसेरा रोड, शंकरपुर-जिगसोली रोड।
पैकेज 5 (1.43 करोड़): घाटीगांव-आरोन रोड (10 किमी)।
पैकेज 6 (1.29 करोड़): रोरा रोड, नयागांव-चीनोर, पार-जाखा।
पैकेज 7 (1.43 करोड़): मुगलपुरा- आंबेडकर नगर, आंबेडकर नगर-सिहारा, खुरैरी जिगनिया-भेलाकलां, खुरैरी जिगनियाराय, भदरौली-दिलावर सिंह का पुरा।
पैकेज 8 (1.95 करोड़): घाटीगांव-बसोता रोड, जखोदा-लॉदूपुरा रोड।
