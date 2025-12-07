शहर-गांव में PWD चकाचक करेगा 30 से ज्यादा सड़कें, 2026 में शुरू होगा काम

MP News: शहर, ग्रामीण और अंचल की जर्जर हो चुकी 30 से अधिक सड़कों को जल्द ही संवारा जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इनमार्गों के पुनर्निर्माण और डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 68 लाख 26 हजार रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। लगातार हुई अतिवृष्टि और अनदेखी के कारण कई प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई थी, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। विभाग ने सड़कों के सुधार कार्य को 8 पैकेजों में विभाजित किया है, और सभी पैकेजों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है।