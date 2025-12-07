7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

शहर-गांव में PWD चकाचक करेगा 30 से ज्यादा सड़कें, 2026 में शुरू होगा काम

MP News: लगातार हुई अतिवृष्टि और अनदेखी के कारण कई प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई थी, जिससे आम लोगों को समस्या हो रही थी.....

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 07, 2025

(Photo Source- freepik)

(Photo Source- freepik)

MP News: शहर, ग्रामीण और अंचल की जर्जर हो चुकी 30 से अधिक सड़कों को जल्द ही संवारा जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इनमार्गों के पुनर्निर्माण और डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 68 लाख 26 हजार रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। लगातार हुई अतिवृष्टि और अनदेखी के कारण कई प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई थी, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। विभाग ने सड़कों के सुधार कार्य को 8 पैकेजों में विभाजित किया है, और सभी पैकेजों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है।

सभी सड़कों के लिए टेंडर लगा दिए गए हैं। टेंडर ओपन होने के बाद जनवरी 2026 में काम शुरू कर दिया जाएगा। सभी सड़कों पर नए सिरे से डामरीकरण किया जाएगा, जिससे आने-जाने में सुविधा बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।- देवेंद्र सिंह भदौरिया, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी

कई प्रमुख सड़कों को मिलेगी नई पहचान

इस योजना में शहर के बाहरी इलाकों और ग्रामीण अंचल की कई जीवनरेखा मानी जाने वाली सड़कें शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से उटीला-भदावना मार्ग, तिघरा रोड, पीटीएस तिघरा रोड, रोरा रोड, घाटीगांव से बसोता रोड जैसे मार्ग हैं, जो लंबे समय से खराब हालात में थे। ये सड़कें न केवल शहरी यातायात का हिस्सा हैं, बल्कि कई गांवों को शहर से जोडऩे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डामरीकरण के बाद ये मार्ग एक बार फिर सुगम और सुरक्षित होंगे।

सड़कों के प्रमुख पैकेज और बजट

पैकेज 1 (1.73 करोड़): पीटीएस हॉस्टल तिघरा रोड (1.50 किमी), एसएलपी कॉलेज-लाल टिपारा-बड़ागांव बाघ (2.50 किमी), वीरपुरा-तिलघना, सीतापुर-पंचोपुरा (5.20 किमी)।

पैकेज 2 (1.51 करोड़): रतनगढ़ माता मंदिर रोड, उटीला-भदावना रोड, इकोना- काशी बाबा मंदिर, आरबी एंड एनआरबी कैंपस कंपू, बस स्टैंड तिराहा-आकाशवाणी तिराहा।

पैकेज 3 (1.94 करोड़): कुलैथ रोड, निरावली-तिलघना, रुद्रपुरा-रायरू, जमाहर रोड, देवखो रोड, महिदपुर रोड।

पैकेज 4 (1.80 करोड़): मल्लगढ़ा-भदरौली, सुसेरा रोड, शंकरपुर-जिगसोली रोड।

पैकेज 5 (1.43 करोड़): घाटीगांव-आरोन रोड (10 किमी)।

पैकेज 6 (1.29 करोड़): रोरा रोड, नयागांव-चीनोर, पार-जाखा।

पैकेज 7 (1.43 करोड़): मुगलपुरा- आंबेडकर नगर, आंबेडकर नगर-सिहारा, खुरैरी जिगनिया-भेलाकलां, खुरैरी जिगनियाराय, भदरौली-दिलावर सिंह का पुरा।

पैकेज 8 (1.95 करोड़): घाटीगांव-बसोता रोड, जखोदा-लॉदूपुरा रोड।

ये भी पढ़ें

एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
धार
(Photo Source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 03:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / शहर-गांव में PWD चकाचक करेगा 30 से ज्यादा सड़कें, 2026 में शुरू होगा काम

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में बनेगी ‘332 किमी.’ की लंबी चौथी रेल लाइन, किसानों से ली जाएगी जमीन

(Photo Source- freepik)
ग्वालियर

‘220 कांस्टेबलों’ को ट्रेंड करेगी एमपी पुलिस, मिलेगी फीस

(Photo Source- Patrika)
ग्वालियर

बहन की शादी में थिरकते नजर आए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस हुआ वायरल

Kartik Aaryan Danced Video
ग्वालियर

एमपी में 7 साल की बेटी के सामने, पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक

gwalior news
ग्वालियर

हवाई यात्रियों की बढ़ी मुश्किल, किराए में 10 गुना तक उछाल

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.