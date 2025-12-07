7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

50 हजार आउटसोर्स कर्मचारी होंगे बेरोजगार, निर्देश जारी

MP News: आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र समान सुविधा देने और उन्हें संविदा कर्मी बनाने का वादा किया था, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 07, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

MP News: मध्यप्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने कहा, विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने अपने वचन-पत्र (क्रमांक-81) में प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र समान सुविधा देने और उन्हें संविदा कर्मी बनाने का वादा किया था, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ।

आरक्षण का जिक्र नहीं

बिजली कंपनियों की नई भर्ती नोटिफिकेशन में आउटसोर्स कर्मियों को संविदा बनाने या नियमित करने हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, उल्टे हर डिविजन से प्रतिमाह पांच आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी के गोपनीय निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

भार्गव ने कहा कि बिजली कंपनियों में पिछले 10 वर्षों में लाइन लंबाई और उपभोक्ताओं की संख्या डेढ़ गुना बढ़ी है, जिससे वर्कलोड भी काफी बढ़ा, लेकिन मैन पावर बढ़ाने के बजाए आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है।

बढ़ेगा वित्तीय बोझ

इससे अन्य कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है और श्रमिकों के लिए कठिनाई बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों की अनदेखी करते हुए केवल फ्रेशर्स भर्ती किए गए, तो कंपनियों पर चार गुना वेतन का वित्तीय बोझ बढ़ेगा और करीब 50 हजार आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। भार्गव ने सरकार से अपील की कि लघु और छोटे पद सृजित कर आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा या नियमित कर्मी के रूप में भर्ती किया जाए, ताकि भाजपा वचन-पत्र का पालन हो और वित्तीय बोझ भी न बढ़े।

ये भी पढ़ें

एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
धार
(Photo Source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 05:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 50 हजार आउटसोर्स कर्मचारी होंगे बेरोजगार, निर्देश जारी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 235 करोड़ रुपये से बनेंगे 7 फ्लाईओवर

flyover
ग्वालियर

शहर-गांव में PWD चकाचक करेगा 30 से ज्यादा सड़कें, 2026 में शुरू होगा काम

(Photo Source- freepik)
ग्वालियर

MP में बनेगी ‘332 किमी.’ की लंबी चौथी रेल लाइन, किसानों से ली जाएगी जमीन

(Photo Source- freepik)
ग्वालियर

‘220 कांस्टेबलों’ को ट्रेंड करेगी एमपी पुलिस, मिलेगी फीस

(Photo Source- Patrika)
ग्वालियर

बहन की शादी में थिरकते नजर आए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस हुआ वायरल

Kartik Aaryan Danced Video
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.