कोडिंग में डूबी इंजीनियर, दबे पांव घुसी महिला चोर और उड़ाया गहनों से भरा हैंडबैग, CCTV में कैद वारदात

ग्वालियर। शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र स्थित सीताराम कॉलोनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर से चोरी की चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। हैरानी की बात यह रही कि वारदात के समय घर की मालकिन उसी कमरे के पास बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रही थीं, जबकि महिला चोर दबे पांव घर में दाखिल होकर गहनों से भरा हैंडबैग लेकर फरार हो गई। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।