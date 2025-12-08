IRCTC कराएगा अयोध्या सहित 6 धार्मिक स्थलों की यात्रा, 648 सीटों पर होगी बुकिंग

IRCTC Tour Package:(Photo Source - Patrika)
IRCTC Tour Package: धर्मप्रेमी यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने आगरा कैंट से 'भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन' के जरिए पूर्वी भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की विशेष यात्रा की घोषणा की है। यह यात्रा 5 फरवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक चलेगी, जो कुल 9 रात और 10 दिन की होगी। यह पैकेज यात्रियों को एक ही बार में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करेगा। इस विशेष धार्मिक यात्रा पैकेज में देश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन शामिल किए गए हैं।
यात्री गया, पुरी (जगन्नाथ मंदिर), कोणार्क (सूर्य मंदिर), कोलकाता, गंगासागर, बैद्यनाथ धाम, वाराणसी (काशी विश्वनाथ) और अयोध्या (राम जन्मभूमि) जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा कर सकेंगे। यह उन यात्रियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो कम समय में पूर्वी भारत के इन प्रमुख धामों के दर्शन करना चाहते हैं। पर्यटक ट्रेन में यात्री आगरा कैंट, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और बनारस से चढ़ सकेंगे।
यात्रा का किराया श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह किराया यात्रियों को सुविधा और बजट के अनुसार विकल्प चुनने का मौका देता है। आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 767 यात्रियों को लेकर रवाना होगी। इसमें एसी-टू में 49 सीटें, एसी थ्री में 70 सीटें एवं स्लीपर में 648 सीटों पर बुकिंग करा सकेंगे।
इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) के लिए प्रति यात्री को 19110 रुपये व (5-11वर्ष) के बच्चे को 17950 रुपये देने होंगे। स्टैंडर्ड श्रेणी (3एसी क्लास) के लिए प्रति यात्री को 31720 रुपये व प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य 30360 रुपये है। इच्छुक यात्री अपनी बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर आईआरसीटीसी के कार्यालयों और उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं।
