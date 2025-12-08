IRCTC कराएगा अयोध्या सहित 6 धार्मिक स्थलों की यात्रा, 648 सीटों पर होगी बुकिंग

IRCTC Tour Package: धर्मप्रेमी यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने आगरा कैंट से 'भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन' के जरिए पूर्वी भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की विशेष यात्रा की घोषणा की है। यह यात्रा 5 फरवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक चलेगी, जो कुल 9 रात और 10 दिन की होगी। यह पैकेज यात्रियों को एक ही बार में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करेगा। इस विशेष धार्मिक यात्रा पैकेज में देश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन शामिल किए गए हैं।