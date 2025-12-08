अवैध कॉलोनियों का ‘सिंडिकेट’ ग्रामीण व ग्वालियर विस में धड़ल्ले से प्लॉटिंग, कार्रवाई सिर्फ 1 प्रतिशत

932 अवैध कॉलोनी में से कार्रवाई सिर्फ 21 पर

कलेक्टर रुचिका चौहान ने तीन महीने पूर्व सभी एसडीएम को 1752 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट दी थी। इसमें मुरार में 605, लश्कर में 187, झांसी रोड में 186, ग्वालियर में 774 अवैध कॉलोनियां थी। बाद में इनकी छटनी करने पर इनकी संख्या चारों विस में 932 रह गई और कलेक्टर ने आयुक्त,बीईओ व जेडओ को निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिन का नोटिस जारी कर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करें। लेकिन अब तक सिर्फ 21 पर ही कार्रवाई हो पाई।

विधानसभा अवैध रोक कार्रवाई

ग्वालियर 109 18 05

पूर्व 107 83 08

दक्षिण 44 16 02

ग्रामीण 672 275 06

कुल 932 392 21

पत्रिका व्यू…..

अगर फाइलों में 932 अवैध कॉलोनियां दर्ज हैं और कार्रवाई सिर्फ 21 पर ही दिख रही है तो अवैध प्लॉटिंग रोकने वाला सिस्टम कहां है?। किसके संरक्षण में ये खेल चल रहा है और इसमें अरबों का खेल है। ऐसे में इसे अब आसानी से समझा जा सकता है। वहीं जिला प्रशासन, निगम भी इन बिल्डरों के सामने चुपचाप बना हुआ है।