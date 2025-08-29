सावधान: आम आदमी की संपत्तियां सुरक्षित नहीं, क्योंकि उप पंजीयक आंख बंद करके कर रहे रजिस्ट्री, न मूल मालिक देख रहे, न दस्तावेज

आम आदमी की संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रही। क्योंकि पंजीयन विभाग में आंख बंद करके रजिस्ट्री कर रहे हैं। न दस्तावेज देख रहे हैं और न संपत्ति का मूल मालिक। इससे धड़ाधड़ फर्जी रजिस्ट्री हो रही हैं। विश्वविद्यालय थाने में फर्जी रजिस्ट्री की एफआइआर दर्ज होने के बाद विभाग ने जांच की तो डबरा क्षेत्र की अलग-अलग संपत्तियों की 27 फर्जी रजिस्ट्रियां सामन आई हैं। इन रजिस्ट्री को करने के लिए संपत्ति का मूल मालिक कार्यालय नहीं आया। फर्जी दस्तावेज के साथ दूसरा व्यक्ति कार्यालय में उप पंजीयक के सामने उपस्थित हुआ और रजिस्ट्री करके चला गया। उप पंजीयक ने रजिस्ट्री भी कर दी। विभाग ने फर्जी रजिस्ट्री की जांच की तो ग्वालियर मुख्यालय के वरिष्ठ उप पंजीयक कैलाश नारायण वर्मा व महेंद्र कौरव ने रजिस्ट्री की है। इनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है।