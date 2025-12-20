सर्दी में धूल-धुआं बन रहा जानलेवा, ओपीडी में बढ़े मरीज,इसलिए जरूर बरतें ये सावधानियां

सर्दी के मौसम में शहरवासियों के लिए धूल और धुआं खतरनाक साबित हो रहा है। प्रदूषण अब सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि असर खून की रगों तक पहुंचने लगा है। नतीजा यह है कि गले, सीने और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। जेएएच की ओपीडी में ही 15 से 20 फीसदी तक सर्दी-खांसी-बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज बढ़ गए हैं। चिंता की बात यह है कि जहां पहले ऐसे संक्रमण 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते थे, अब उनमें 15 से 20 दिन तक लग रहे हैं। शहर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। ग्वालियर का एक्यूआई अभी भी 296 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बीते 15 दिनों का औसत देखें तो एक्यूआई 300 के करीब या उससे ऊपर ही रहा है। सुबह के समय हालात और भी खराब हो जाते हैं। डीडी नगर और महाराज बाड़ा जैसे इलाकों में सुबह एक्यूआई 300 से 350 तक पहुंच रहा है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। साफ है कि सर्दी में प्रदूषण ग्वालियरवासियों की सेहत पर सीधा हमला कर रहा है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, नहीं तो यह जहरीली हवा आने वाले दिनों में और भी गंभीर रूप ले सकती है।