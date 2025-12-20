हाईकोर्ट ने याचिका बहाल की, वकील को एक घंटे की सामाजिक सेवा के लिए जाना होगा मर्सी होम में

वीनस माइनिंग एंड मिनरल की ओर से वर्ष 2024 में दायर रिट याचिका को सशर्त आदेश का पालन न होने के कारण खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने देरी से बहाली आवेदन दायर किया। हाईकोर्ट ने देरी को उचित कारण मानते हुए पहले देरी माफी आवेदन स्वीकार किया और फिर बहाली प्रकरण पर सुनवाई की। कोर्ट के समक्ष यह दलील दी गई कि याचिका में हुई चूक अनजाने में वकील से हुई थी और इसका उद्देश्य किसी तरह की लापरवाही या जानबूझकर अवहेलना नहीं था। कोर्ट ने तर्कों को मानते हुए कहा कि स्थापित विधि सिद्धांत के अनुसार वकील की गलती के कारण पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।