धूप लेने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर पलटा, सामने आया मौत का Live Video

ये स्थिति सिर्फ संबंधित सड़ की ही नहीं, बल्कि शहरभर की कई सड़कों की है। यहां सड़कें खोदी गई, फिर काम पूरा होने के बाद बगैर बनाए ही सड़क छोड़ दी गई। जबकि नियम तो ये है कि, ठेकेदार का काम उस सड़क को दोबारा वैसा का वैसा ही करने तक का काम रहता है। चेतकपुरी से जीवाजी क्लब के बीच कई जगह मिट्टी के ढेर हैं, एजी पुल के बीच में कई जगह सड़क खुदी है, मिट्टी से ढंकी हुई है। कंपू से लेकर दानाओली, दौलतगंज, गस्त का ताजिया में यही हाल है। खुदी सड़क पर मिट्टी है, जो भारी वाहन निकलते ही धंसक जाती है। अब ये लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है।