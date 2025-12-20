20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

धूप लेने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर पलटा, सामने आया मौत का Live Video

Dumper Overturned : नाती के घर आए बुजुर्ग की घर के बाहर धूप सेकने के दौरान गिट्टी से भरा डंपर पलटने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना का हैरान कर देने वाला CCTV सामने आया है।

3 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 20, 2025

Dumper Overturned

बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Dumper Overturned : मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाले बहोड़ापुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां घर के बाहर बैठकर धूप सेक रहे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। हादसे में डंपर के नीचे दबने से बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना में इससे भी निर्मम बात ये रही कि, करीब दो घंटे तक बुजुर्ग की लाश डंपर के नीचे ही दबी रही। वहीं, चालक मौके से भाग निकला। किसी तरह डंपर को क्रेन और जैक की मदद से उठाकर शव को बाहर निकाला गया।

गिट्टी से भरे डंपर के नीचे दबने से बुजुर्ग का शव बुरी तरह से श्रतिग्रस्त हो गया था। चेहरा तो पहचाना भी नहीं जा रही था। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि, ये कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या है। क्योंकि डंपर चालक के साथ उस ठेकेदार की गंभीर लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, जिसने अमृत योजना के अंतर्गत डाली जा रही पानी की लाइन के लिए सड़क खोदी फिर इसे ऐसा ही छोड़ दिया।

रौंगटे खड़े कर देने वाली घटना CCTV में कैद

डंपर का पिछला पहिया जैसे ही उसपर से निकला, कच्ची मिट्टी नुमा सड़क अंदर धंसने से डंपर पलटकर बुजुर्ग पर आ गिरा। हादसे के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। फिलहाल पुलिस ने डंपर जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रौंगटे खड़े कर देने वाली घटना घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

नाती से मिलने उसके घर आए थे बुजुर्ग

बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार होकर जान गवाने वाले बुजुर्ग का नाम गिर्राज शर्मा था, वो पेशे से कृषक थे और मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना इलाके के अंतर्गत अर्णव नगर में उनका नाती सतीश शर्मा रहता है। सतीश के साथ वो रह रहे थे। जबकि अन्य स्वजन भरतपुर में रहते हैं। बुजुर्ग घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर धूप सेक रहे थे। इसी दौरान दोपहर 12:44 बजे गिट्टी से भरा डंपर गुजरा।

योजना के तहत को दी गई सड़क

सतीश के घर के बाहर से लेकर आगे करीब 2 किलोमीटर तक अमृत योजना के तहत पानी की लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी। डंपर का आगे का पहिया तो यहां से निकल गया, लेकिन पिछला पहिया जैसे ही उसपर से गुजरा अचानक मिट्टी धंसकी और डंपर का पहिया जमीन में घुस गया, जिसके चलते डंपर पलट गया। डंपर का पिछले हिस्से में गिटटी भरी थी। यही हिस्सा बुजुर्ग पर आ गिरा। जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जबकि, डंपर चालक मौके से भाग निकला।

मौत का जिम्मेदार कौन?

घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इलाके के लोगों का कहना कि इस घटना के जिम्मेदार ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारी हैं। कई बार यहां ऐसे हादसे हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को बोला गया लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सड़क खोदने के बाद मिट्टी डालकर छोड़ दी। पहले बारिश में परेशानी हुई, अब दूर से मिट्टी दिखाई देती है लेकिन जैसे ही वाहन का पहिया जाता है तो मिट्टी धंसक जाती है। इस कारण कई लोग घायल हुए हैं। अब बुजुर्ग की मौत हो गई।

शहर में जगह-जगह खुदाई, ऐसे ही छोड़ी सड़क…

ये स्थिति सिर्फ संबंधित सड़ की ही नहीं, बल्कि शहरभर की कई सड़कों की है। यहां सड़कें खोदी गई, फिर काम पूरा होने के बाद बगैर बनाए ही सड़क छोड़ दी गई। जबकि नियम तो ये है कि, ठेकेदार का काम उस सड़क को दोबारा वैसा का वैसा ही करने तक का काम रहता है। चेतकपुरी से जीवाजी क्लब के बीच कई जगह मिट्टी के ढेर हैं, एजी पुल के बीच में कई जगह सड़क खुदी है, मिट्टी से ढंकी हुई है। कंपू से लेकर दानाओली, दौलतगंज, गस्त का ताजिया में यही हाल है। खुदी सड़क पर मिट्टी है, जो भारी वाहन निकलते ही धंसक जाती है। अब ये लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है।

जिम्मेदार पर FIR की तैयारी

मामले को लेकर बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार का कहना है कि, घर के बाहर धूप सेक रहे बुजुर्ग के ऊपर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। सड़क खुदी हुई थी, जिसे मिट्टी से ढका गया था। इसमें जैसे ही पहिया गया तो डंपर पलट गया। डंपर जब्त कर लिया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम हाउस भिजवाया है। जांच कर रहे हैं, डंपर चालक के साथ जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर भी एफआईआर होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / धूप लेने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर पलटा, सामने आया मौत का Live Video

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्दी में धूल-धुआं बन रहा जानलेवा, ओपीडी में बढ़े मरीज,इसलिए जरूर बरतें ये सावधानियां

gwalior news
ग्वालियर

हाईकोर्ट ने याचिका बहाल की, वकील को एक घंटे की सामाजिक सेवा के लिए जाना होगा मर्सी होम में

10 हजार रुपए की सामग्री भी ले जानी होगी
ग्वालियर

स्वच्छता से जुड़े सभी अधिकारी सुबह से फील्ड में मौजूद रहें, बायोमैट्रिक के जरिए उनकी उपस्थिति की निगरानी जाए

शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए निगम के साथ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है: कोर्ट
ग्वालियर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिन एमपी में…जमीन से आसमान तक रहेगा पहरा

HM Amit Shah gwalior visit on atal jayanti
ग्वालियर

सात साल एक ही जगह पदस्थ तो तबादला वैध, ‘चेन ट्रांसफर’ को भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता

सात साल एक ही जगह पदस्थ तो तबादला वैध, ‘चेन ट्रांसफर’ को भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.