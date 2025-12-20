धूप लेने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर पलटा, सामने आया मौत का Live Video

बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर (Photo Source- Viral Video Screenshot)
Dumper Overturned : मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाले बहोड़ापुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां घर के बाहर बैठकर धूप सेक रहे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। हादसे में डंपर के नीचे दबने से बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना में इससे भी निर्मम बात ये रही कि, करीब दो घंटे तक बुजुर्ग की लाश डंपर के नीचे ही दबी रही। वहीं, चालक मौके से भाग निकला। किसी तरह डंपर को क्रेन और जैक की मदद से उठाकर शव को बाहर निकाला गया।
गिट्टी से भरे डंपर के नीचे दबने से बुजुर्ग का शव बुरी तरह से श्रतिग्रस्त हो गया था। चेहरा तो पहचाना भी नहीं जा रही था। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि, ये कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या है। क्योंकि डंपर चालक के साथ उस ठेकेदार की गंभीर लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, जिसने अमृत योजना के अंतर्गत डाली जा रही पानी की लाइन के लिए सड़क खोदी फिर इसे ऐसा ही छोड़ दिया।
डंपर का पिछला पहिया जैसे ही उसपर से निकला, कच्ची मिट्टी नुमा सड़क अंदर धंसने से डंपर पलटकर बुजुर्ग पर आ गिरा। हादसे के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। फिलहाल पुलिस ने डंपर जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रौंगटे खड़े कर देने वाली घटना घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार होकर जान गवाने वाले बुजुर्ग का नाम गिर्राज शर्मा था, वो पेशे से कृषक थे और मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना इलाके के अंतर्गत अर्णव नगर में उनका नाती सतीश शर्मा रहता है। सतीश के साथ वो रह रहे थे। जबकि अन्य स्वजन भरतपुर में रहते हैं। बुजुर्ग घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर धूप सेक रहे थे। इसी दौरान दोपहर 12:44 बजे गिट्टी से भरा डंपर गुजरा।
सतीश के घर के बाहर से लेकर आगे करीब 2 किलोमीटर तक अमृत योजना के तहत पानी की लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी। डंपर का आगे का पहिया तो यहां से निकल गया, लेकिन पिछला पहिया जैसे ही उसपर से गुजरा अचानक मिट्टी धंसकी और डंपर का पहिया जमीन में घुस गया, जिसके चलते डंपर पलट गया। डंपर का पिछले हिस्से में गिटटी भरी थी। यही हिस्सा बुजुर्ग पर आ गिरा। जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जबकि, डंपर चालक मौके से भाग निकला।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इलाके के लोगों का कहना कि इस घटना के जिम्मेदार ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारी हैं। कई बार यहां ऐसे हादसे हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को बोला गया लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सड़क खोदने के बाद मिट्टी डालकर छोड़ दी। पहले बारिश में परेशानी हुई, अब दूर से मिट्टी दिखाई देती है लेकिन जैसे ही वाहन का पहिया जाता है तो मिट्टी धंसक जाती है। इस कारण कई लोग घायल हुए हैं। अब बुजुर्ग की मौत हो गई।
ये स्थिति सिर्फ संबंधित सड़ की ही नहीं, बल्कि शहरभर की कई सड़कों की है। यहां सड़कें खोदी गई, फिर काम पूरा होने के बाद बगैर बनाए ही सड़क छोड़ दी गई। जबकि नियम तो ये है कि, ठेकेदार का काम उस सड़क को दोबारा वैसा का वैसा ही करने तक का काम रहता है। चेतकपुरी से जीवाजी क्लब के बीच कई जगह मिट्टी के ढेर हैं, एजी पुल के बीच में कई जगह सड़क खुदी है, मिट्टी से ढंकी हुई है। कंपू से लेकर दानाओली, दौलतगंज, गस्त का ताजिया में यही हाल है। खुदी सड़क पर मिट्टी है, जो भारी वाहन निकलते ही धंसक जाती है। अब ये लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है।
मामले को लेकर बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार का कहना है कि, घर के बाहर धूप सेक रहे बुजुर्ग के ऊपर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। सड़क खुदी हुई थी, जिसे मिट्टी से ढका गया था। इसमें जैसे ही पहिया गया तो डंपर पलट गया। डंपर जब्त कर लिया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम हाउस भिजवाया है। जांच कर रहे हैं, डंपर चालक के साथ जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर भी एफआईआर होगी।
