ब्यूटी पार्लर संचालिका से गैंगरेप, पीड़िता ने पति को सुनाई आपबीती

पीड़िता ने बताया 15 जुलाई को राज और उसका फुफेरा भाई भिंड से उसकी गृहस्थी और ब्यूटी पार्लर का सामान भर कर ग्वालियर ले आए। यहां डीडी नगर में माता पिता के यहां रखा। रात को राज ने उसके साथ बलात्कार किया। छह दिन बाद राज और शिवम ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान उसके वीडियो फोटो भी खींचे। तब पति और ससुराल वालों को आप बीती बताकर किसी तरह वहशियों के शिकंजे से निकली और पुलिस से शिकायत की। सीएसपी नागेन्द्र सिंह ने बताया केस डायरी भिंड से ग्वालियर भेजी गई है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।