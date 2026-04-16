स्टे ऑर्डर की अनदेखी महंगी: जमीन सौदा रद्द, संपत्तियां अटैच, तीनों को 3 माह जेल, आज करना होगा सरेंडर

दरअसल मामला कमला शर्मा द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप था कि हरियाणा बीड़ी उद्योग के संचालक गोपाल दत्त धोलाखंडी ने 9 दिसंबर 2015 के स्टे ऑर्डर के बावजूद विवादित संपत्ति का हिस्सा अन्य पक्षों को बेच दिया। सुनवाई के दौरान सामने आया कि यह सौदा मार्च 2023 में किया गया था, जबकि जमीन पहले से न्यायालय के आदेश के तहत संरक्षित थी। खरीदारों की ओर से यह दलील दी गई कि उन्हें स्टे ऑर्डर की जानकारी नहीं थी और उन्होंने जमीन को बोना फाइड (सच्चे खरीदार) तरीके से खरीदा। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ बाद में बनाया गया बचाव है। न्यायालय ने पाया कि आरोपियों ने न केवल जानकारी छिपाई, बल्कि कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए भ्रामक तथ्य भी प्रस्तुत किए।