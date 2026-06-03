‘संजीवनी’ खुद बीमार, ग्वालियर में 8 क्लीनिकों में डॉक्टर नहीं, ताले लटकने से बड़े अस्पतालों पर बढ़ा मरीजों का बोझ

ग्वालियर. शहर के हर वार्ड में आम जनता को घर के पास ही मुफ्त और बेहतर इलाज मुहैया कराने के संकल्प के साथ शुरू किए गए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक’ आज खुद बीमार नजर आ रहे हैं। स्टाफ और डॉक्टरों की भारी कमी के चलते स्वास्थ्य विभाग का यह ड्रीम प्रोजेक्ट दम तोड़ रहा है। नतीजा यह है कि जिन मरीजों को छोटी-मोटी बीमारियों के लिए घर के पास इलाज मिलना चाहिए था, वे आज जयारोग्य , जिला और सिविल अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार इस बदहाली से वाकिफ तो हैं, लेकिन व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे।