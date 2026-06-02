ग्वालियर में ‘मानसून’ पकड़ेगा रफ्तार, 4 से 5 दिनों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

MP weather: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में इस बार नौतपा और भीषण गर्मी का पारंपरिक मिजाज पूरी तरह बदला नजर आया। नौतपा के नौंवे दिन भीषण गर्मी के बजाय लोगों को मार्च जैसी राहत का अहसास हुआ। अधिकतम तापमान सामान्य से 6.3 डिग्री लुढ़ककर 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3.5 डिग्री कम यानी 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 35 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है जब शहर और जिले में रिकॉर्ड तोड़ आंधी-तुफान आए हैं।