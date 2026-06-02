ग्वालियर ... नियम सबके लिए बराबर: टाइपिंग परीक्षा की जो छूट जूनियर को मिली, वही सीनियर को भी दी जाए

ग्वालियर. हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने कर्मचारियों के साथ होने वाले प्रशासनिक भेदभाव पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विभाग किसी कनिष्ठ (जूनियर) कर्मचारी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त में छूट देकर पदोन्नत कर सकता है, तो वही लाभ उससे वरिष्ठ (सीनियर) कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता भीकम ङ्क्षसह को उसी तारीख (11.12.2010) से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया जाए, जिस दिन उनके जूनियर को किया गया था।

याचिकाकर्ता भीकम सिंह को वर्ष 2001 में कृषि उपज मंडी समिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था। साल 2010 में विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सहायक ग्रेड-3 (एलडीसी) के दो रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। नियमों के मुताबिक, इस पद के लिए हायर सेकंडरी या हाई स्कूल के साथ हिंदी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य था।