‘सोचा था बेटी की लाश मगरमच्छ खा लेंगे’, ग्वालियर में सौतेली बेटी को देख खौलता था पिता का खून, सवालों से टूट गया

आरोपी राजेश जाटव निवासी हरदौल गार्डन, सिरोल ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि रीमा उसकी सौतेली बेटी थी, इसलिए वह उससे शुरू से नफरत करता था। इसके साथ ही रीमा का अपने हमउम्र पड़ोसी से बात करना और मोबाइल चलाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। घटना से तीन दिन पहले उसकी पत्नी ने रीमा के मोबाइल पर पड़ोसी का मैसेज देख लिया था, जिसके बाद राजेश ने रीमा को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। वारदात वाले दिन राजेश ने रीमा को सब्जी काटने को कहा, लेकिन जब उसने रीमा को दोबारा मोबाइल चलाते देखा, तो उसका खून खौल उठा। उसने पत्नी और दूसरी बेटियों को कमरे से बाहर निकाला और चूल्हे की जली हुई लकड़ी से रीमा को बुरी तरह पीटा, फिर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया।