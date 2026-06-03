ग्वालियर : 16.5 करोड़ की व्हाइट टॉपिंग सड़क बनी आफत, खुले सरिए, धूल और हादसों के बीच जनता बेहाल

ग्वालियर। शहर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही व्हाइट टॉपिंग सड़क लोगों के लिए राहत के बजाय परेशानी का कारण बन गई है। करीब 16.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही इस सड़क पर निर्माण कार्य की खामियों ने आम नागरिकों, वाहन चालकों और स्थानीय व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह-जगह खुले सरिए, उखड़ी निर्माण सामग्री, उड़ती धूल और अधूरे कार्य के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है।