‘मेरा एक्सीडेंट हो गया है’, ग्वालियर में इमोशनली ब्लैकमेल कर गर्लफ्रेंड से हड़पे 21 लाख के गहने-नकदी

महिला ने बताया कि करीब 15 दिन बाद जब उन्होंने अलमारी खोली तो उसमें से कैश और जेवरात गायब थे। उन्होंने बेटी को भरोसे में लेकर उससे पैसों और जेवरात के बारे में पूछा तो बेटी ने आदित्य की करतूत के बारे में बताया। इतना ही नहीं बेटी ने ये भी कहा कि आदित्य ने उससे कहा था कि दो दिन में सब ठीक कर देगा और पैसे व जेवरात वापस कर देगा। इसके बाद जब आरोपी आदित्य को फोन किया तो उसने बताया कि वो ऑनलाइन सट्टे में सारे पैसे और जेवरात हार गया है, लेकिन 2 जून तक सबकुछ वापस लौटा देगा।