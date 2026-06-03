ग्वालियर : जंग ने बदला टूरिज्म का ट्रेंड: दुबई-यूरोप से पर्यटकों का मोहभंग

ग्वालियर. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बढ़ते युद्ध और तनाव का असर अब पर्यटन उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है। इस सीजन में जहां पहले दुबई, अरब देशों और यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स हाउसफुल रहती थीं, वहीं अब इन रूट्स पर यात्रियों की संख्या तेजी से घट गई है। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार पहले इंटरनेशनल ट्रैफिक का करीब 60 फीसदी हिस्सा अरब देशों और यूरोप के लिए होता था, लेकिन मौजूदा तनावपूर्ण हालात के चलते यह आंकड़ा घटकर महज 8 से 10 फीसदी तक पहुंच गया है।