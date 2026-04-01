16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

मंदिर की गददी का रटटा:सेवादार को गले और पसली में चाकू घोंपे

मंदिर की गद्दी पर काबिज होने की चाहत में खून खराबा हो गया। मंदिर के सेवादार को बुधवार देर रात तीन लोगों ने चाकू मार दिए। वारदात में तीन लोगों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया है। उनकी हालत गंभीर है पुलिस का कहना है डोंगरपुर (सिरोल) में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Apr 16, 2026

सेवादार को तीन लोगों ने चाकू मार दिए

सेवादार को गले और पसली में चाकू घोंपे

मंदिर की गद्दी पर काबिज होने की चाहत में खून खराबा हो गया। मंदिर के सेवादार को बुधवार देर रात तीन लोगों ने चाकू मार दिए। वारदात में तीन लोगों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया है। उनकी हालत गंभीर है

पुलिस का कहना है डोंगरपुर (सिरोल) में बागवाले मंदिर की गददी को लेकर खून खराबा हुआ है। मंदिर के पुराने पुजारी हरिदास बाबा के चेले योगेन्द्रदास और चंद्रशेखर दोनों मंदिर की गददी पर काबिज होना चाहते हैं। इसे लेकर दोनों में अंदरुनी दुश्मनी ठनी है। अभी तक दोनों पक्षों में बातों में तनातनी होती रही है लेकिन अब गददी की चाहत का फितूर बढ़ गया है। बुधवार रात योगेन्द्रदास को चंद्रशेखर उनके साथी कैलाश बघेल और मोहन कुशवाह ने घेर लिया। इन लोगों में फिर गददी को लेकर विवाद हुआ। योगेन्द्रदास को इन लोगों ने डंडे से मारा और उनकी गर्दन औरपसली में चाकू घोंपकर भाग गए। बागवाले बाबा मंदिर का परिसर करीब 15 हजार वर्गफीट में फैला है। मंदिर की गददी का मसला अदालत में भी विचाराधीन है।

जख्मी हालत में खदेड़ा

सिरोल थाना टीआइ गोविंद बागोली ने बताया, योगेन्द्रदास दो साल से बागवाले मंदिर में सेवादार हैं। रात को वह मंदिर में सो रहे तब उन पर जानलेवा हमला हुआ। योगेन्द्रदास ने चंद्रशेखर , कैलाश बघेल और मोहन कुशवाह पर हमले का शक जताया है। उनका कहना है वह नींद में थे तब हमलावरों ने उसे घेरा, आहट सुनकर उन्होंने कंबल हटाया तो दो लोग पलंग के पास और दो सिर के पीछे खड़े थे उन्होंने उठने का प्रयास किया तब उन पर चाकू से हमला कर पहला वार उनके गले और दूसरा पसली में लगा है। जख्मी हालत में उन्होंने डंडा उठाकर बचाव शोर मचाया तो हमलावर भाग गए। टीआइ बागोली का कहना है अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 06:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मंदिर की गददी का रटटा:सेवादार को गले और पसली में चाकू घोंपे

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मध्यप्रदेश में ’10 रूट’ फाइनल, जून से दौड़ेंगी 100 ई-बसें

E-Buses
ग्वालियर

MP News: ‘पेंशन’ को लेकर हाइकोर्ट ने दिखाई सख्ती, पूरी तरह से रहेगी बंद

Pensions
ग्वालियर

स्टे ऑर्डर की अनदेखी महंगी: जमीन सौदा रद्द, संपत्तियां अटैच, तीनों को 3 माह जेल, आज करना होगा सरेंडर

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई सहानुभूति या नरमी नहीं दिखाई जा सकती- विक्रेता के साथ-साथ क्रेता को भी सजा सुनाई है
ग्वालियर

- पुरानी आस्था को नई मजबूती, आने वाली पीढिय़ों के लिए तैयार हो रहा भक्ति का ये आधुनिक शिवालय

ग्वालियर

- हर महीने बाबा अचलनाथ की दान पेटियां उगलती लाखों रुपयों के साथ सोना-चांदी के जेवरात भी

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.