मंदिर की गददी का रटटा:सेवादार को गले और पसली में चाकू घोंपे

पुलिस का कहना है डोंगरपुर (सिरोल) में बागवाले मंदिर की गददी को लेकर खून खराबा हुआ है। मंदिर के पुराने पुजारी हरिदास बाबा के चेले योगेन्द्रदास और चंद्रशेखर दोनों मंदिर की गददी पर काबिज होना चाहते हैं। इसे लेकर दोनों में अंदरुनी दुश्मनी ठनी है। अभी तक दोनों पक्षों में बातों में तनातनी होती रही है लेकिन अब गददी की चाहत का फितूर बढ़ गया है। बुधवार रात योगेन्द्रदास को चंद्रशेखर उनके साथी कैलाश बघेल और मोहन कुशवाह ने घेर लिया। इन लोगों में फिर गददी को लेकर विवाद हुआ। योगेन्द्रदास को इन लोगों ने डंडे से मारा और उनकी गर्दन औरपसली में चाकू घोंपकर भाग गए। बागवाले बाबा मंदिर का परिसर करीब 15 हजार वर्गफीट में फैला है। मंदिर की गददी का मसला अदालत में भी विचाराधीन है।