MP में दुष्कर्म आरोपी पर पीड़िता ने बरसाए चप्पल, पकड़कर ले गई थाने

mp news: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गुरवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जिले के भितरवार क्षेत्र के मुख्य बाजार में एक महिला एक युवको को चप्पलों से पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस थाने लेकर गई। दरअसल, महिला ने दुष्कर्म के एक मामले में राजीनामा का दबाव बनाने वाले युवक की चप्पलों से धुनाई कर दी। घटना के बाद महिला युवक को पकडक़र थाने ले गई। महिला द्वारा युवक की चप्पल से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। यह घटना भितरवार थाने से कुछ ही दूरी पर हुई। खबर में वीडियो नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि इससे पीड़ित महिला की पहचान उजागर हो सकती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।