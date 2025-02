खबरदार… अब सड़क पर थूका तो खैर नहीं, खबर पढ़कर आप भी हो जाएंगे अलर्ट

ग्वालियर•Feb 19, 2025 / 11:07 am• Sanjana Kumar

Big punishment for spitting on the road in MP: नगर निगम आयुक्त (Municipal Commissioner) संघ प्रिय ने महाराज बाड़ा पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण (Inspection of Cleanliness) किया। इस दौरान अपर आयुक्त मुनीश सिकरवार को एक व्यक्ति सडक़ पर थूक कर गंदगी करता मिला, उससे सड़क पर ही उठक बैठक लगवाकर आगे से ऐसा नहीं करने की हिदायत दी गई।

