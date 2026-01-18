एमपी में इंजीनियर पत्नी को शादी के 21 महीने बाद पता चला पति का ‘सच’

पीड़िता के मुताबिक जब उसे पता चला कि पति महावीर इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है तो उसके होश उड़ गए। उसने पति से इसके बारे में सवाल किया तो पति महावीर झल्ला गया और उससे कहा कि जो करना है कर लो। इसके बाद पति व सास-ससुर ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज में कार और 70 लाख रुपये की मांग करने लगे, मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने अपने मायके वालों को सारा सच बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। बताया जा रहा है कि महावीर अभी दिल्ली की जेल में बंद है उस पर उसकी प्रेमिका ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।