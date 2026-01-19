12 हजार छात्रों की डिग्री-मार्कशीट अटकीं, लगातार शिकायतों के बाद विवि की नींद टूटी

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय की लापरवाही से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। डिग्री और मार्कशीट न मिलने से परेशान छात्रों की बढ़ती शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन तक मामला पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूरन हरकत में आना पड़ा। शनिवार को अवकाश के दिन भी स्टाफ को बुलाकर डिग्री और मार्कशीट से जुड़े कार्य कराए गए। वहीं कुछ छात्रों के आने पर उन्हें हाथों हाथ डिग्री भी दी गई।

जानकारी के मुताबिक, विवि में करीब 12 हजार छात्रों की डिग्री और मार्कशीट लंबे समय से पेंङ्क्षडग पड़ी हैं। दावा है कि इनमें से कुछ मामलों का निपटारा कर दिया गया है, लेकिन अब भी लगभग पांच हजार छात्रों की डिग्री और मार्कशीट अटकी हैं। यही कारण है कि छात्र नौकरी, उच्च शिक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसे अहम कार्यों में लगातार परेशान हो रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन दावा कर रहा है कि काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी हजारों छात्र डिग्री और मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब 12 हजार मामलों का ढेर लग चुका था, तब तक जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि विशेष शिविर लगाकर सभी पेंङ्क्षडग डिग्री और मार्कशीट का जल्द निपटारा किया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जवाबदेही तय की जाए।