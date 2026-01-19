19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

12 हजार छात्रों की डिग्री-मार्कशीट अटकीं, लगातार शिकायतों के बाद विवि की नींद टूटी

सीएम हेल्पलाइन तक मामला पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूरन हरकत में आना पड़ा

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Jan 19, 2026

12 हजार छात्रों की डिग्री-मार्कशीट अटकीं, लगातार शिकायतों के बाद विवि की नींद टूटी

12 हजार छात्रों की डिग्री-मार्कशीट अटकीं, लगातार शिकायतों के बाद विवि की नींद टूटी

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय की लापरवाही से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। डिग्री और मार्कशीट न मिलने से परेशान छात्रों की बढ़ती शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन तक मामला पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूरन हरकत में आना पड़ा। शनिवार को अवकाश के दिन भी स्टाफ को बुलाकर डिग्री और मार्कशीट से जुड़े कार्य कराए गए। वहीं कुछ छात्रों के आने पर उन्हें हाथों हाथ डिग्री भी दी गई।
जानकारी के मुताबिक, विवि में करीब 12 हजार छात्रों की डिग्री और मार्कशीट लंबे समय से पेंङ्क्षडग पड़ी हैं। दावा है कि इनमें से कुछ मामलों का निपटारा कर दिया गया है, लेकिन अब भी लगभग पांच हजार छात्रों की डिग्री और मार्कशीट अटकी हैं। यही कारण है कि छात्र नौकरी, उच्च शिक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसे अहम कार्यों में लगातार परेशान हो रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन दावा कर रहा है कि काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी हजारों छात्र डिग्री और मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब 12 हजार मामलों का ढेर लग चुका था, तब तक जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि विशेष शिविर लगाकर सभी पेंङ्क्षडग डिग्री और मार्कशीट का जल्द निपटारा किया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जवाबदेही तय की जाए।

शिकायतें बढ़ीं तो खुला दफ्तर
छात्रों का कहना है कि महीनों तक चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्हें सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी पड़ी। इसके बाद ही विवि प्रशासन ने अवकाश वाले दिन काम कर औपचारिक समाधान का प्रयास किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि समय पर डिग्री न मिलने से नौकरी के अवसर हाथ से निकल रहे हैं, कई छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं ले पा रहे और सत्यापन प्रक्रियाओं में बार-बार अपमान झेलना पड़ रहा है।

विवि में अवकाश वाले दिन भी डिग्री को लेकर स्टाफ को बुलाया गया था। 12 हजार में से अब करीब 5 हजार डिग्री बाकी है,जल्द से जल्द सभी का निराकरण करा दिया जाएगा।
डॉ राजीव मिश्रा, कुलसचिव जेयू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 02:27 am

Published on:

19 Jan 2026 02:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 12 हजार छात्रों की डिग्री-मार्कशीट अटकीं, लगातार शिकायतों के बाद विवि की नींद टूटी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP की इस ट्रेन की देश में सबसे ज्यादा डिमांड, प्रीमियम ट्रेनों को कमाई में पछाड़ा

Jhansi division Khajuraho-Udaipur Express most demanding train tatkal railway update mp news
ग्वालियर

बड़ी कार्रवाई…सरकारी कॉलेजों से हटाए जाएंगे ‘गेस्ट लेक्चरर’, हाईकोर्ट ने दिया था फैसला

Guest Lecturers removal from government colleges gwalior high court order mp news
ग्वालियर

तीन साल बाद परिषद से मिली ई-चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी, चालू होने के लिए करना होगा इंतजार

ग्वालियर

एमपी में इंजीनियर पत्नी को शादी के 21 महीने बाद पता चला पति का 'सच'

gwalior
ग्वालियर

शहर की ‘256’ और गांव की ’57’ लोकेशन पर बढ़ेगे रेट, क्षेत्र चिह्नित

land rate increased
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.