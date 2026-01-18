तीन साल बाद परिषद से मिली ई-चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी, चालू होने के लिए करना होगा इंतजार

ग्वालियर. शहर में इलेक्ट्रिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम तो उठाया गया है, लेकिन रफ्तार अब भी बेहद धीमी है। तीन साल के लंबे इंतजार के बाद नगर निगम परिषद ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को अनुमति दे दी है, लेकिन शहरवासियों को अभी भी इन्हें इस्तेमाल करने के लिए करीब दो सप्ताह और इंतजार करना होगा। परिषद से ठहराव मिलने के बाद अब निगम का विद्युत विभाग एक बार फिर ट्रायल प्रक्रिया पूरी करेगा, इसके बाद ही चार्जिंग स्टेशन आमजन के लिए शुरू हो सकेंगे। फिलहाल सिटी सेंटर सालासर मल्टीलेवल पार्किंग, तरण पुष्कर और कंपू मल्टीलेवल पार्किंग पर बने चार्जिंग स्टेशन पहले चरण में चालू होंगे, लेकिन इन तीनों ही स्थानों पर ट्रांसफार्मर को चालू करने में समय लगेगा। जबकि शेष दो स्थानों पर सुविधाएं शुरू होने में दो से तीन महीने का समय लग सकता है।