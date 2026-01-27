27 जनवरी 2026,

ग्वालियर

पेट्रोल पंप पर फिलिंग कराने आए कार चालक को आया हार्ट अटैक, टैंक कर्मचारी ने CPR देकर बचा ली जान

Dabra News : डबरा हाईवे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने आए एक कार चालक को हार्ट अटैक आ गया। पंप कर्मचारी ने जैसे ही देखा उसे CPR देना शुरु कर दिया। 55 सेकंड की जद्दोजहद के बाद पीड़ित होश में गया, जिसके चलते उसकी जान बच गई।

Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 27, 2026

Dabra News

पंप कर्मचारी ने पेश की मानवता की मिसाल (Photo Source- Patrika)

Dabra News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाले डबरा में मानवता की मिसाल पेश करता एक मामला सामने आया है। यहां स्थित पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने आए एक शख्स को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। हार्ट बीट रुकने से उसकी सांसे तक थम गई थी, लेकिन पंप के कर्मचारी अरमान खान की सूझबूझ से हार्ट अटैक आने के बावजूद पीड़ित शख्स की जान बच गई। अब अरमान की सूझबूझ की हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा है।

आपको बता दें कि, नेशनल हाईवे नंबर-44 पर झांसी-ग्वालियर मार्ग पर श्री राम फिलिंग स्टेशन नाम का एक पेट्रोल पंप है। सोमवार शाम करीब 04 बजे यहां एक कार चालक सीएनजी भरवाने रुका था। फिलिंग के बाद जैसे ही वो अपनी कार में बैठकर जाने लगा, तभी अचानक से उसे हार्ट अटैक आ गया। युवक के अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिरने से पंप पर हड़कंप मच गया। ये नजारा पंप के कर्मचारी अरमान खान ने देखा, उसे देखकर अंदाजा हो गया कि हो न हो युवक को हार्ट अटैक आया है। उसने समय गवाए बिना तुरंत ही पीड़ित को सीपीआर देना शुरू कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया।

पीड़ित को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल

करीब 55 सेकंड सीपीआर देने के बाद आखिरकार युवक की धड़कन लौट आई, जिसके चलते उसे होश आ गया और इस तरह अरमान खान 55 सेकंड की मशक्कत के बाद युवक को मौते के मुंह से छुड़ा लाया और उसकी जान बच गई। होश आते ही अरमान ने उसे उपचार के लिए डबरा सिविल अस्पताल रवाना करा दिया।

सोशल मीडिया से सीखा, आज किसी के काम आया- अरमान

अरमान ने बताया कि, सीपीआर देने का तरीका उसने सोशल मीडिया पर सीखा है। एक बार उसने न्यूज पर देखा था कि, इन दिनों हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। किसी को जिम में तो किसी को सड़क पर चलते-चलते हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे में अकसर लोगों की समय पर उपचार न मिल पाने से जान तक चली जाती है। इसपर उसे हार्ट अटैक आने पर फर्स्ट एड के तौर पर दिया जाने वाला तरीका जानने की इच्छा जागी और फिर उसने सोशल मीडिया से सीपीआर देने का तरीका जाना। आज यही तरीका किसी की जान बचाने के काम आया। फिलहाल, हर तरफ अरमान द्वारा पेश की गई मानवता की मिसाल की हर कोई तारीफ कर रहा है।

Published on:

27 Jan 2026 07:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पेट्रोल पंप पर फिलिंग कराने आए कार चालक को आया हार्ट अटैक, टैंक कर्मचारी ने CPR देकर बचा ली जान

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

