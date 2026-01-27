पेट्रोल पंप पर फिलिंग कराने आए कार चालक को आया हार्ट अटैक, टैंक कर्मचारी ने CPR देकर बचा ली जान

अरमान ने बताया कि, सीपीआर देने का तरीका उसने सोशल मीडिया पर सीखा है। एक बार उसने न्यूज पर देखा था कि, इन दिनों हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। किसी को जिम में तो किसी को सड़क पर चलते-चलते हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे में अकसर लोगों की समय पर उपचार न मिल पाने से जान तक चली जाती है। इसपर उसे हार्ट अटैक आने पर फर्स्ट एड के तौर पर दिया जाने वाला तरीका जानने की इच्छा जागी और फिर उसने सोशल मीडिया से सीपीआर देने का तरीका जाना। आज यही तरीका किसी की जान बचाने के काम आया। फिलहाल, हर तरफ अरमान द्वारा पेश की गई मानवता की मिसाल की हर कोई तारीफ कर रहा है।