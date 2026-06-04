रजिस्टर्ड रजिस्ट्री को चुनौती देना आसान नहीं, गलत साबित करने की जिम्मेदारी विरोध करने वाले की है : हाईकोर्ट

ग्वालियर. हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में स्पष्ट किया कि विधिवत रजिस्टर्ड दस्तावेज को कानूनन सही माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उसकी वैधता पर सवाल उठाता है, तो उसे ही यह साबित करना होगा कि दस्तावेज गलत, फर्जी या अवैध है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ङ्क्षभड जिले के एक मकान विवाद में बहू की द्वितीय अपील खारिज कर दी और खरीदार के पक्ष में दिए गए निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।