ग्वालियर में सिपाही ने ‘गर्म प्रेस’ से दागा पत्नी का शरीर, 7 जगह पहुंचाए जख्म

पूजा ने पुलिस को बताया कि पति हैवान बन चुका था और उसके सिर पर शक का फितूर सवार था। उन्होंने बचने के लिए शोर मचाने की कोशिश की तो राजेन्द्र उन्हें पीटते हुए गर्म प्रेस से दागता रहा। करीब आधे घंटे तक उसने हैवानियत की। मुंह खोलने पर हत्या की धमकी भी देता रहा। मारपीट के दौरान आरोपी पति ने पत्नी के बाल पकड़कर उसका सिर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। इससे बाईं आंख के पास गंभीर सूजन आ गई और नाक-मुंह से खून बहने लगा। माथे, पेट और पैरों में भी गंभीर चोटें आईं। महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ।