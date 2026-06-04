एमपी के 3 विभाग टूटेंगे, ग्वालियर में मंत्री के पास पहुंच गए घबराए कर्मचारी-अधिकारी

MP PHE Minister- मध्यप्रदेश में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कई विभागों का पुनर्गठन भी किया जा रहा है। कुछ विभागों को मर्ज करने का भी विचार है। कई विभाग, निगम, विंग को मिलाया जा रहा है। इसी क्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे संबंधित विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों में खलबली मच गई है। ग्वालियर में तो कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उईके से मिला और अपनी चिंता जाहिर की। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि कर्मचारियों के साथ कुछ गलत नहीं होगा।