सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर हाईवे किनारे हथियाई थी 24 बीघा जमीन, ग्वालियर कलेक्टर ने फिर से घोषित की शासकीय

ग्वालियर। भू-माफिया और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सातऊ की करीब 24 बीघा (4.996 हेक्टेयर) बेशकीमती भूमि को दोबारा शासकीय घोषित कर दिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने संबंधित तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से भूमि को शासन के खाते में दर्ज करने तथा 15 दिन के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई से करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को निजी कब्जे से मुक्त कराने का रास्ता साफ हो गया है।